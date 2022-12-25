Sadık Gardiyanoğlu oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, oyunu bu sabah Lefkoşa Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 237 no’lu sandıkta kullandı.

Oy kullanmaya eşi ile birlikte gelen Sadık Gardiyanoğlu, oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, öncelikle tüm vatandaşları oylarını kullanmaya çağırdı ve demokrasinin gereği olan bu görevin herkes tarafından yerine getirilmesinin taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Son derece demokratik bir ortamda geçen propaganda dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, “seçim yarışında yer alan diğer tüm arkadaşlara sergiledikleri demokratik ve olgun tutumları için teşekkür ederim” dedi.

Gardiyanoğlu, propaganda döneminin geride kaldığına ve bugün son sözü halkın söyleyeceğine işaret ederek, kendisinin de bir vatandaş olarak oyunu kullandığını ve demokrasinin en temel görevini yerine getirdiğini söyledi.

Tüm vatandaşları oyunu kullanmaya davet eden Gardiyanoğlu, seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi.