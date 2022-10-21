Sadıkoğlu muhtarlar onuruna gece düzenledi

İskele Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İskele ve köylerindeki muhtarları bir araya getirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde Kıyı Restoran’da düzenlenen geceye İskele Belediyesi Meclis üyeleri, İskele ve 17 köyün yanı sıra, İskele Belediyesi’ne bağlanması muhtemel Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köylerinin muhtarları da katıldı.

İskele Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre gecede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, vatandaşların ilk muhataplarının muhtarlar olduğunu hatırlatarak, muhtarların çok önemli bir görev icra ettiğini vurguladı, özelde İskele ve köylerindeki muhtarların genelde ise tüm muhtarların gününü kutladı.

Gecede İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na Meclis üyeleri İldeniz Elbasan, Çağlar Karadağ, İsmail Y. Osum, Eray Göksan, Halil Dericioğlu, Çağın Coşkuner ile İsmail Osum eşlik etti.

-Sadıkoğlu: “Muhtarlar, vatandaşların ilk muhatabı”

Gecede muhtarlara hitaben konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, muhtarların çok önemli görev icra ettiklerinin söyledi. Sadıkoğlu vatandaşın, herhangi bir konuyla ilgili şikâyet ve önerilerini, ilk önce muhtarlara ilettiğini, muhtarların da vatandaşlarla İskele Belediyesi arasında önemli bir köprü kurduklarını ifade etti.

İskele ve 17 köyündeki muhtarlarla sürekli istişare içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’ne bağlanacak Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köy muhtarlarıyla da görüşmelere başladıklarını söyledi, “Görüş alışverişimiz devam edecek” dedi. İskele ve köylerde devam eden çalışmalar hakkında da muhtarları bilgilendiren Başkan Sadıkoğlu, geceye katılan muhtarlara teşekkür etti, halka hizmet için çalışmaya, muhtarlarla irtibatta olmaya devam edeceklerini söyledi.