Safaköy'de araç kundaklandı

Dün saat 21:30 sıralarında Safaköy' de, Hiltop Wileyc Harmoni Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşegül Atak ÖZTUNÇ' a ait salon aracın meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığı duyuruldu.

Polis, yangının bölge sakinleri tarafından söndürüldüğünü, çıkan yangın sonucu aracın birçok aksamının yanarak kullanılmaz hale gelldiği duyuruldu.

ALAYKÖY'DE HIRSIZLIK

Öte yandan 31 Mart'ta, Alayköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan M.D.(E-47)’nin şirkete ait depo içerisinden yapılacak olan elektrik işi için almış olduğu elektik malzemelerinden geriye kalan toplam 10.125 TL değerindeki 15 top elektrik kablolarını şirket deposuna teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 11:59