Sağlık Bakanı Pilli Koronavirüste ikinci dalga konusunda uyardı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kaç gündür test yapıyoruz, korona virüs vakası görülmüyor ama bu vaka yok anlamına gelmez” diyerek vatandaşlara ‘tedbirleri elden bırakmayın’ çağrısında bulundu.

Olası bir ikinci dalga konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak, olsa bile hafif geçecek. Bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, daha kötü de geçebilir” dedi.

Herkesin salgının ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını, önlemleri aldığını ancak açılım süreciyle birlikte her şeyin unutulduğunu belirten Pilli, “Bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak… Herkes tedbirleri bıraktı. Özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuştu; pandemi süreci, açılımlar, testler, olası ikinci dalga gibi başlıklardaki soruları yanıtladı.

“Ülkede korona virüs bitti diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Pilli, “Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Covid-19 dünyada bitmedikçe bizde de bitmeyecek.” dedi.

TOPLAM 31 BİN TEST YAPILDI

Dikkatli davranılması ve bireysel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Pilli, korona virüsün görüldüğü 10 Mart’tan bugüne kadar ülkede yaklaşık 31 bin test yapıldığını belirtti.

Zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Bakan Pilli, “Covid 19 ile yaşadık. Sabahlara kadar uyumadık. Hala olayın etkisindeyiz” dedi.

Hükümetin korona virüs önlemleriyle ilgili kararlarına işaret eden Pilli, “Eğer gerekli tedbirleri almasaydık, hızlı davranmasaydık vakalar artacaktı, sağlık sistemi çökecekti. Sağlık Bakanı olarak değil 35 yıllık bir hekim olarak da bunun bilincindeydim” şeklinde konuştu.

ATEŞ VE ÖKSÜRÜK POLİKLİNİKLERİNE 4 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Pilli, 4 hastanede oluşturulan ateş ve öksürük polikliniklerine başvuran semptomlu vakaların tümüne PCR testi yapıldığını da vurgulayarak, bu güne kadar buralara yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Testlerin kaçının PCR, kaçının hızlı test olduğu ve sonuçlarla ilgili görevlendirdikleri bir halk sağlığı uzmanının çalışma yaptığını aktaran Pilli, bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını da ifade etti.

“DÜNYADA PANDEMİ DEVAM ETTİKÇE, BİZ DE TESTLERİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Pilli, korona virüs testlerinin ne kadar süre daha yapılacağı ve bu testlere kimlerin tabi tutulacağıyla ilgili soruyu, “Dünyada pandemi devam ettikçe, biz de testleri sürdüreceğiz. Aşının yakın zamanda piyasaya çıkacağını zannetmiyorum” dedi.

“ELİZA TESTLERİ ALMANYA’DAN GELMEK ÜZERE”

Toplumun bağışıklığını göstermede etkili olacak örnekleme çalışmasıyla ilgili soru üzerine Pilli, eliza tarama test kitlerinin Almanya’dan gelmek üzere olduğunu, önümüzdeki günlerde testlerin adaya gelmesiyle tarama başlanacağını kaydetti.

Toplumun bu virüse bağışıklığının yüzde 2 civarında olduğunu düşündüğünü söyleyen Pilli, verilerin test sonuçlarıyla netlik kazanacağını dile getirdi.

Söz konusu tarama testinin özel laboratuvarlarda kişilerin talebiyle yapılıp yapılamayacağına dair soru üzerine Bakan Pilli, elizalarda akut fazı gösteren IgM’lerin yüksek çıkması durumda bu testlerin devlet kontrolünde özelde yapılmasının önünün açılabileceğini açıkladı.

AÇILIMLAR…

Pilli, açılımla ilgili soruları da yanıtladı, “Açılımlar hızlı olmuş gibi görünebilir ama değil” dedi.

Bakan Pilli, şöyle devam etti:

“Belki de bazı sektörleri 15 gün önceden açmalıydık ama garantiye almak için süreyi uzattık. 30 gün vaka görülmeyen bir ülkede açılım için beklemek mümkün değildi. İnsanlar evde kapalı kalmadan sıkıntıya girdi, birçok insan ekonomik sıkıntı çekti. Bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak. Kaç gündür test yapıyoruz, vaka görülmüyor ama bu vaka yok anlamında değil onun için varmış gibi hareket etmeliyiz”

“BU ÖZVERİ SÜRMELİ. İNSANLAR BU İŞİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR AMA BİTMEDİ”

Geçen iki aylık sürede herkesin büyük özveri gönderdiğini belirten Pilli, “Bu özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu.

Pilli, “Ben açıkçası Ramazan Bayramı’nda bazı tedbirler alınmasını istiyorum” dedi.

DENETİMLER

Açılan sektörlerin denetimlerinin Çalışma Bakanlığı’nda olduğunu ancak denetimlere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de katıldığını söyleyen Bakan Pilli, “denetimler sizce yeterli olacak mı?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Yeterli olmayacak ama bana göre, yasaklamayla da bir şey olmaz. Herkesin kendine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Her iş yeri denetlenecek gibi kurallara uymalı. Elbette kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacak.”

SINIR KAPILARI

Sınır kapılarının ve uçuşların açılması konusundaki soruları yanıtlayan Pilli, kapılarla ilgili Rum mevkidaşı ile konuşmadığını ancak güneydeki ve kuzeydeki sağlıkçıların iletişimde olduğunu, iki toplumlu sağlık komitesinin de bu konuda çalıştığını söyledi.

Pilli, “Sınır kapılarıyla ilgili durum önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

Bakan Pilli, uçuşlarla ilgili olarak da “Elbette ki başlayacak, tamamen kapalı kalamayız. Sağlık Bakanlığı günü geldiğinde bu konudaki tedbirlerle ilgili de taviz vermeyecek ancak şu an için kesin tarih söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

“OKULLARIN AÇILMAMASI YERİNDE BİR KARAR. HANGİ ÜLKE OKULLARI AÇTIYSA VAKALAR ARTTI”

KKTC’de 2019-2020 eğitim öğretim yılının bittiğini belirten Pilli, yeni eğitim dönemi için alınacak tedbirlerin o günün şartlarına göre netleşeceğini söyledi.

Pilli, “Hangi ülke okulları açtıysa vakalar arttı. Okulların açılmaması yerinde bir karardır” dedi.

İKİNCİ DALGA…

İkinci dalga konusundaki soruya karşılık Bakan Pilli şunları söyledi:

“Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak olsa bile hafif geçecek ancak bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, gelirse daha kötü de geçebilir. Herkes bunun ne kadar ciddi olduğunu önce farkına vardı, şimdi unuttu. Her şeyi unuttuk. Herkes tedbiri bıraktı”

“İkinci dalga gelirse buna hazır mıyız?” sorusu üzerine Pilli, “Alt yapımızı daha da güçlendirdik. Bu bir gerçek” dedi.

PANDEMİ HASTANESİ… “PROJEDEN VAZGEÇMEDİM”

Pandemi hastanesi konusunda da konuşan Pilli, “Pandemi hastanesi sadece Covid-19 için değil, göğüs ve enfeksiyon hastanesi olacak şekilde planlandı. Sağlık Bakanı olarak bu projeden vazgeçmedim” şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan, KKTC vatandaşı da olan bir iş insanının pandemi hastanesinin yapımını üstlenme konusunda kendisine öneri sunduğunu belirten Pilli, istişarelerin sürdüğünü söyledi.

VENTİLATÖR SAYISI… “HAZİRAN İTİBARIYLA SAYI 159’A ULAŞACAK”

Solunum sıkıntısı çeken hastalarda kullanılan ve şu an 70 olan ventilatörlerin sayısının haziran itibarıyla 159 olacağını söyleyen Sağlık Bakanı, “Bu, bizim için iyi bir rakamdır” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 15 yataklı bir yoğun bakım ünitesinin kurulabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Pilli, yangın sonrasında hastanenin eksikliklerinin giderildiğini söyledi.

Pilli, pandemi sürecinde verdiği kararların arkasında olduğunu da vurgulayarak, “Hiçbir kararımdan pişman değilim. Alınan tüm kararlar alınması gereken kararlardı” dedi.

“SAĞLIĞA YATIRIMLAR SÜRECEK”

Sağlığa yatırımların süreceğini dile getiren Pilli, AMATEM’in temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını kaydetti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastanede de düzenleme yapıldığını aktaran Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki haftalarda şartnamenin hazırlanacağını ve ihaleye çıkılacağını, burası için mali kaynağın hazır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı, Girne Akçiçek Hastanesi’ni de buraya taşımayı düşündüklerini dile getirdi.

Kamu hastanelerinin alt yapısında eksiklikler olduğunu, bunların tamamlanması için çalıştıklarını ifade eden Pilli, Gazimağusa’da 6 yataklı yoğun bakım oluşturulduğunu, Girne için 3-4 yoğun bakım yatağı hazırladıklarını açıkladı.

İLAÇ TEMİNLERİ

Ülkede kemoterapi ilaçlarıyla ilgili sıkıntı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Pilli, şunları kaydetti:

“Bazı kanser ilaçlarının temininde her zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu dönemde ulaşımın durması da sıkıntı yarattı. Ama yine de buna rağmen ilaç temininde çok büyük bir sıkıntı yoktur. Evet ilaçlarını alamayan hastalar var ama sorun en erken zamanda giderilecek… Kemoterapi ilaçlarının yüzde 90’ı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposuna teslim edildi. Soğuk zincirle ülkeye getirilmesi gereken ilaçlar bayram sonrasına kaldı. İngiltere’den ilaçlar da karayoluyla 10 gün içinde ülkede olacak. ”

Sağlıkta art arda yaşanan olumsuz gelişmelere değinen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangının hemen ertesinde KKTC’de korona virüs vakalarının görüldüğünü anımsatan Pilli, olağanüstü koşullara rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“İŞİMİ İYİ YAPMAYA, MERDİVENLERİ DE TEK TEK ÇIKMAYA GAYRET ETTİM. BU GÖREVE DE BÖYLE GELDİM”

Pilli şunları da söyledi:

“Bu süreçlerde çok şey söylendi ama sorumluluğu olan kişinin konuşması başkadır, olmayanın başkadır. Bence toplumda iki tür insan vardır; ülkenin bir yere gelmesini isteyen iyi niyetliler ve olayları politik malzeme haline getirenler… Ben Güzelyurt gibi küçük bir yerden gelmiş olabilirim ama beni herkes tanıyor. 35 yılda binlerce hastam oldu. İşimi iyi yapmaya, merdivenleri de tek tek çıkmaya gayret ettim. Bu göreve de böyle geldim. Kırıldığım zamanlar elbette oldu ama birçok insanın yanımda duracağını da biliyordum”

“Bu zor günlerde istifayı düşündünüz mü?” sorusu üzerine, Bakan Pilli, “Hiç düşünmedim. Topluma hizmet için buradayım. İzin verildiği ölçüde görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim” yanıtını verdi.