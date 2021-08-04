Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
4 Ağustos 2021
"Toplam 17.152 test yapıldı, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.152 olup, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlanmış, 169 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından deniz yolu,5 kişi ise hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1
Girne
Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4
İskele
İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1
4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.152
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 102
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 169
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.020.782
Toplam Vaka Sayısı: 12.035
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.506
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1489
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1292
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4171
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 350
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2490
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.171Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:41