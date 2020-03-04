Sağlık Bakanlığı, hastane için bağış başlattı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile, 2802’ye mesaj göndererek, bağışta bulunulması için, anlaşma yaptığını açıkladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden yapılandırılmasına yardım yapmak isteyen herkes, YARDIM yazıp 2802’ye mesaj göndererek, 5 TL bağışta bulunabilir.