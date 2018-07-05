Lokmacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda dün saat 12.00 sıralarında M.K’nin (E-34), GKRY bölgesine geçmek için önceden temin ettiği ve üzerine kendi resmini yapıştırarak sahtelediği Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vererek, başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi.
Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
SAHTE KİMLİKLE RUM KESİMİNE GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Lokmacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda dün saat 12.00 sıralarında M.K’nin (E-34), GKRY bölgesine geçmek için önceden temin ettiği ve üzerine kendi resmini yapıştırarak sahtelediği Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vererek, başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi.
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