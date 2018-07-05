SAHTE KİMLİKLE RUM KESİMİNE GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS TUTUKLANDI

SAHTE KİMLİKLE RUM KESİMİNE GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS TUTUKLANDI

 Lokmacı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda dün saat 12.00 sıralarında M.K’nin (E-34), GKRY bölgesine geçmek için önceden temin ettiği ve üzerine kendi resmini yapıştırarak sahtelediği Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vererek, başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi.



Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

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