Sakarya Belediye Başkanı Kıbrıs Genç Tv’de, Ertan Birinci’yi ziyaret etti

KKTC’de gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği yeni yönetim kurulu ilk toplantısı için adaya gelen Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce yıllardır dostluğunu sürdürdüğü Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi Kıbrıs Genç Tv’de ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdi.Toplantı için adaya gelen Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce Birinci Medya Kurumu Kurucu başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti. Ekrem Yüce Sakarya Belediye Başkanlığı öncesi Çaykur Genel Müdürlüğü döneminden itibaren tanıştığı ve dostluğunu sürdürdüğü Ertan Birinci’yi Kıbrıs Genç Tv’de ziyaret etti. Yüce ziyareti sonrası Birinci Medya Kurumu bölümlerini de gezdi.