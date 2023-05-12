Şan, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada, , Başbakan Ünal Üstel’in özel gereksinimli bireyler konusunda daima duyarlı olduğunun altını çizen Bakan Şan, hükümetin bir yılını değerlendirdiği basın toplantısının başında Üstel’in bu yılsonuna kadar 50 engelli vatandaşı kamuya istihdam edeceğini belirttiğini de hatırlattı.

Şan, “Başbakanımız Ünal Üstel ve hükümetimizin en hassas olduğu konu engelli vatandaşlarımızın istihdamıydı. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel bu konuda da ciddi bir adım atmıştır. Bizlerde bu süreç içerisinde üzerimize düşen ne varsa bunu da yapmaya hazır olduğumuzu buradan belirtmek isterim.” dedi.

Bu haftanın farkındalık haftası olduğuna değinen, asıl engelin uzuvlarda değil, kalplerde ve vicdanlarda olduğunu belirten Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca, engelli olmanın bir tercih meselesi olmadığını, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu bilerek, özel gereksinimli bireylerin, hayatın içinde insan onuruna yakışır şekilde yer almaları için destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Şan, bu bağlamda, toplum olarak farkındalığın artmasından da son derece mutlu olduğunu kaydetti.

“Bugün, bu farkındalık haftasında, burada olmak, bu atmosferi sizlerle bizzat almak istedim.” diyen Maliye Bakanı Şan konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Mücadelenizi takdirle izliyor ve selamlıyorum. Yaktığınız mücadele meşalesini söndürmemek çok önemli. Yaşama bağlılığınız, inancınız, azminiz ve enerjiniz hepimize örnek oluyor. Biz daima yan yana, daima omuz omuza, daima can canayız.”