Şan: “Yerleşke ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulması, cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak"

Maliye Bakanı Alişan Şan, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulmasının genç Cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eser olduğunu vurguladı.

Bakan Şan, gerek Cumhurbaşkanlığı binasının, gerekse Cumhuriyet Meclisi binasının mevcut haliyle yetersiz kaldığı, ihtiyaçları karşılamadığının herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğuna işaret ederek, yapımına başlanan yerleşkenin bir ihtiyaç dolayısıyla yıllardır dile getirilen fakat hayat bulmayan bir düşüncenin hayat bulması olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı yazılı açıklamada, yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulması nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Doğal dokusuna zarar vermeden yeşil alan korunacak

Maliye Bakanı Şan; açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulması Genç Cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eserdir. Gerek Cumhurbaşkanlığı binasının gerekse Cumhuriyet Meclisi binasının mevcut haliyle yetersiz kaldığı, ihtiyaçları karşılamadığı herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Yapılan yerleşke bir ihtiyaç dolayısıyla yıllardır dile getirilen fakat hayat bulmayan bir düşüncenin hayat bulmasıdır. Doğal dokusuna zarar vermeden yeşil alanın da korunarak yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binası, halkımızla iç içe olacağımız, spor kompleksi ve kültürel çalışmaların icra edileceği alanları da içerisinde barındıracaktır. Dün yanımızda olan Anavatanımız ve Anadolu insanımız bugün yine kendi imkanlarını seferber ederek KKTC’ye ve halkımıza yakışır bir projeyi bizlerle buluşturmak için hem gönlünü, hem de maddi imkanlarını seferber ederek bizlere bu imkanları sağlamıştır.”

İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda bugün bu düşüncenin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle hayat bulmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Şan, “Başta BM’de güçlü sesimiz olan KKTC’nin tanınması bağlamında tüm dünyaya seslenen ve KKTC’deki yatırımları destekleyen Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emekleri geçen herkese ve Anadolu insanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin KKTC’ye ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.