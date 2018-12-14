Saner, trafik güvenliğinde bakanlığın üzerine düşeni yapmadığını, savundu



UBP Milletvekili Ersan Saner de, bugün ülkedeki yatırım anlamındaki en büyük bakanlığın Bayındırlı ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu, vatandaşın ulaşımını iletişimini sağladığını belirterek, bakanlığın görevinin vatandaşların sağlıklı bir şekilde gidecekleri yerlere gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Saner, bakanlığın kendilerine verdiği rapor kitapçığının eksiklikler içerdiğini, artan araç sayısıyla yolların eşit olmadığını ifade ederek, bu açığın kapanması gerekliliğine işaret etti. Mali Protokolün imzalanması ve ülkeye gerekli yatırımların yapılması gerektiğine ifade eden Saner, bakanlık bütçesini daire daire ve madde madde rakamlarla birlikte değerlendirdi.

Saner, limanlarda gereken düzenleme ve tamiratların yapılması, bunun için de Mali Protokole önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Saner, telefon dairesinde 83 bin 552 kayıtlı 59 bin 64 aktif üye bulunduğunu, ADSL’de ise kayıtlı 21 bin 982 aktif 18 bin 863 üye olduğunu ifade ederek, bu kaybın geri kazanılması için ne yapıldığını sordu.

Telefon Dairesi ile limanlar konusunda özelleştirme veya başka atılacak adımların ne olduğunu merak ettiğini ifade eden Saner, karayollarını da değerlendirdi.

Kazanın yaşandığı yolda yapılan düzenlemeler ile dağyolunda yaşanan kazadaki yola bugüne kadar ne yapıldığını soran Saner, trafik güvenliğinde bakanlığın üzerine düşeni yapmadığını, sorumluluğu üzerinden atamayacağını savundu.

Girne’de ciklos bölgesinde meydana gelen kazanın yolun yapımından meydana geldiğini, burada önemli bir hata olduğunu ve insan canına mal olduğunu ileri süren Saner, bunun kabul edilemez olduğunu, herkesin sorumluluğunu bilmesi gerektiğini, bakanın bu konuda sorumluluğunun yüksek olduğunu iddia etti.