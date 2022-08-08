Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri, Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve direniş sırasında şehit olanlar, Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Gününün 58’inci yıl dönümü dolayısıyla Erenköy Şehitliği’nde tören yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, diğer bazı askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehitlik Özel Defterinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan birer konuşma yaptı.

Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.

-Atatürk Büstü açıldı

Törenin ardından protokolün katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk Büstünün açılışı yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi.

Erenköy Direnişi’nde yaşananlar ve o dönem Türkiye’den gelen desteği konu alan iki senaryo sergilendi, müze gezildi.

İzaz ikramın ardından anma töreni kapsamında KKTC Okçuluk Federasyonu’nca düzenlenen 5-16 yaş grupları arasında yapılan yarışmada başarı elde edenlere madalyaları takdim edilecek.

-Şehitlik Özel Defteri imzalandı

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Vatan bildiğimiz bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ortaya koyduğunuz cesaret, üstün irade ve büyük fedakarlıkla gerçekleştirdiğiniz Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümünde bugün, bir kez daha manevi huzurunuzda saygı ve minnet duygularımızla eğiliyoruz.

Siz Aziz Şehitlerimiz sayesinde Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde Çanakkale Destanı’na eş bir şekilde yer bulan Erenköy Direnişi ile canlarınız pahasına Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile olan yegâne irtibat bölgesi muhafaza edilmiş ve halkımızın kutsal direnişinde destansı bir zafer elde edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı bugün öz vatanında, kendi devletinin çatısı altında hür ve güven içinde sizin unutulmaz mücadeleniz ve fedakarlıklarınız sonucunda yaşamaya devam ediyor. Aziz Şehitlerimiz rahat uyuyunuz; bize emanet ettiğiniz ulusal değerler, maneviyat, ilham ve güçle, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yere ulaşması için azim ve kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz; sizleri asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

-Öztürk

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Bu cennet vatanda uğradığınız haksız zulme boyun eğmeyerek, başı dik ve hür yaşamak pahasına, üstün bir cesaret ve fedakarlıkla destan yazdığınız Erenköy Direnişi’nin ölümsüz anısına, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Milli ve manevi değerler uğruna canını seve seve feda eden sizler, karakteri bağımsızlık olan asil Kıbrıs Türk halkının yaşadığı toprakları vatan yaptınız.

Milli benliğini bilmeyen milletlerin başka milletlerin avı olacağı bilinciyle; söz veriyoruz ki dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Yüce Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının istiklali ve bekası için, haysiyeti ve şerefiyle yaşaması için daima yanında olacaktır.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesine yön vermiş ve en yüce rütbeye ulaşmış sizlerin emaneti bu güzel vatana “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile sahip çıkmaya kararlıyız. Sizleri minnet ve şükran duygularımızla yad ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

-Topaloğlu

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ise özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs’ta Türk Milli mücadele ateşi kıvılcımının atıldığı Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurundayız.

Sizler bitmek tükenmek bilmeyen Rum saldırılarına karşı bir avuç kahraman vatansever olarak burada yaşayanlar ile okullarını yarı bırakarak gelenler bu topraklar için kanlarınızı akıtarak, canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız. Bütün dünyaya bir avuç Türk’ün kendinden kat ve kat fazla sayıda düşmana karşı, onuru, bayrağı ve özgürlüğü uğruna verdiği mücadelede yenilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Erenköy’den başlayarak kat edilen yol ve bugün egemen varlığımız sizlerin sınır tanımayan özverinizin bir sonucudur.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler, 58 yıl önce hayatınız pahasına koruduğunuz bu kutsal toprakların yılmaz bekçisi olmaya ve yaktığınız varoluş meşalesini daima parıldatmaya devam ettireceğimize söz veriyoruz.

Aziz Şehitlerimiz sizlere şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”