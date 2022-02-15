Savaşan: “0.04 ölüm oranı ile KKTC dünya devi ülkelerden daha başarılı”

UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Covid-19’a bağlı ölüm oranlarının, ABD’de 7.33, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 4.15, İngiltere’de 3.29 ve Güney Kıbrıs’ta 1.91 seviyesinde olmasına karşın bu oranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 0.04’lerde kaldığına dikkat çekti.

Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, dünya devi ülkelere kıyasla daha güvenli ve sağlıklı bir turizm destinasyonu olarak dikkat çektiğini vurguladı.

Savaşan, İstanbul’da düzenlenen ve ABD, Azerbaycan ile Küba’dan turizm profesyonelleri ile birlikte katıldığı panelde konuştu.

“KKTC, ABD, AVRUPA BİRLİĞİ, İNGİLTERE VE GÜNEY KIBRIS’A KIYASLA BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Ahmet Savaşan, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, ABD’nin turizm alanında öncü konuşmacılarından Dr. Edward Dramberger moderatörlüğünde gerçekleşen “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Savaşan konuşmasında, Covid-19 ile mücadelede pek çok ülkeye kıyasla gerek kendi halkının, gerekse de ülkesinde bulunan turistlerin sağlığını koruma noktasında ABD, AB ülkeleri, İngiltere ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere kıyasla Kuzey Kıbrıs’ın çok daha başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Savaşan, elde edilen başarının, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde çalışan bilim insanlarının görev aldığı Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmalara dayanarak, zamanında üretilen siyasi kararlar, ülke insanının kurallara uyumu, sağlık çalışanlarının olağanüstü çabası ve Türkiye’nin verdiği destekle yakalandığını anlattı.

Ahmet Savaşan, İngiltere - Imperial College verilerine bakıldığında, pandemi öncesi ve sonrası Covid-19 dışındaki hastalıklar konusunda hastanelere başvuru yüzdesinin oldukça düştüğünü belirtti.

Kalpte 30’dan 10’a, kanserde 25’ten 5’e, HIV’de 10’dan 2’ye, diyabette 50’den 15’e düşen hastane başvurularına işaret eden Ahmet Savaşan, pandemi sonrasında medikal turizmde önemli bir hareketlilik yaşanacağı ön görüsünü paylaştı.

“KUZEY KIBRIS’IN SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON OLMA POTANSİYELİ VAR”

Sağlığa yatırım yapan ülkelerin, büyüyeceği beklenen medikal turizm pastasından payını artıracağının ortada olduğunu ifade eden Savaşan, gerek pandemi ile mücadelede elde ettiği başarı, gerekse de güçlendirdiği sağlık altyapısı ile Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde güçlü bir alternatif olabilme potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, yeni kuracağı hükümetin öncelikleri arasında turizmi çeşitlendirerek, geliştirmek olduğunu açıkladığına işaret eden Ahmet Savaşan, devletin verdiği destek ve turizmcilerin çok büyük gayretiyle Kuzey Kıbrıs’ın 2019’a gelinceye kadar yılda nüfusunun yaklaşık 3 katı turist ağırlamayı başarmış bir ülke olduğunu anlattı.

Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadelede elde ettiği başarının da olumlu etkisiyle gezginlere, tatil, kültür, kongre, spor, sağlık, inanç gibi turizm alanlarında güçlü ve alternatif bir turizm destinasyonu sunduğunun altını çizdi.

“PANDEMİDE DOĞAN FIRSATLARI DEĞERLENDİREREK SIRA DIŞI ROTALAR İÇİNE GİRECEĞİZ”

Ahmet Savaşan sunumunun sonunda, Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadeledeki başarısı, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özelliklerinin yanı sıra, akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri, tüp bebek merkezleri, yüksek teknoloji tıbbi cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri ve uluslararası akreditasyonlarından bahsetti.

Savaşan ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın, otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ile birleştirdiği fiyat avantajları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken özelliklere sahip bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

KKTC’nin, pandeminin öğrettikleriyle dönüşen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sıra dışı rotalar içinde yerini almak için gayret gösterdiğini belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın gezginlere sunduğu sağlıklı tatil seçenekleri yanı sıra avantajlı sağlık turizmi ürünleri ile 2022’de önemli bir çıkış yakalayacağını vurguladı.