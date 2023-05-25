Savaşan: "Ara seçimlerden sonra siyasi istikrar pekişecek, yeni bir icraat dönemi başlayacak"

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimi, UBP’nin adayı olarak açıklanan Ali Başman’ın kazanacağı ve ülkede siyasi istikrarın pekişerek, yeni bir icraat dönemi başlayacağı öngörüsünde bulundu.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programındaki değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaparak, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimi UBP’nin adayı olarak açıklanan Ali Başman’ın kazanması halinde UBP’nin Meclis’teki sandalye sayısının 25’e ulaşacağını ve muhalefetin de tavır değiştirmek zorunda kalacağı inancını ifade etti. Başman’ın kazanması halinde sürekli tekrarlanan erken seçim çağrılarının sona ereceği düşüncesini aktaran Savaşan, muhalefetin icraatlar üzerinden değerlendirme yapmak zorunda kalacağını söyledi.

- “Rakiplerimiz dağınıktırlar ve ortaya tutarlı bir görüş koyamayacak durumdadırlar”

Savaşan, gelinen aşamada ara seçim yapmanın kaçınılmaz bir hal aldığını ve bu seçimde istikrarın oylanacağını belirterek, “UBP bu sınavdan başarı ile çıkacaktır. Adayımız Ali Başman’ın bu seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Rakiplerimiz dağınıktırlar ve ortaya tutarlı bir görüş koyamayacak durumdadırlar. KKTC için ne yapmak istedikleri bile belirgin değildir. Ali beyin seçilmesi ile birlikte meclisteki milletvekili sayımız 25’e ulaşacağına göre UBP olmadan hükümet oluşturulması veya erken seçim kararı alınması da mümkün olamayacaktır. Yeni dönem programa dayalı icraat yapılması için daha uygun bir zemin yaratacaktır. Bundan da elbette KKTC halkı kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.

Ülkede önemli sorunlar olduğunu belirten Savaşan, “Bunun en önemli nedenlerinden biri hükümetlerin ömrünün kısa sürmesi ve orta vadeli hedefleri olan icraatların bile yapılamamasıdır. Ara seçimi kazanmamız ile birlikte bu sorun çözümlenecek ve önümüzde 3 buçuk yıllık bir icraat dönemi daha olacaktır” dedi.

-“Ara seçimden sonra muhalefet de değişecek”

Ara seçimi UBP’nin kazanması halinde muhalefetin davranışlarının da etkileneceğini söyleyen Savaşan, “Ara seçimi Ali Başman’ın kazanmasıyla birlikte muhalefet de uzun vadeli düşünmek zorunda kalacaktır. Her gün erken seçim çağrısı yapmak yerine UBP’nin gündeme getirdiği icraatları veya yasa tasarılarını akıllıca değerlendirmek, eleştirmek veya katkı koymak zorunda kalacaktır. Ali Başman’ın kazanması özellikle ana muhalefet konumundaki CTP’yi de olumlu yönde değiştirerek, CTP’nin gerçek görevini yapmaya başlamasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

-“İnsanlarımız gerçekleri görerek iradesini şekillendirecektir”

Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi sonucunu da değerlendiren Ahmet Savaşan, “Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi, muhalefetin 3 buçuk yıl erken seçim çağrısı yapmasını ve siyasetini bunun üzerinden sürdürerek ülkede pek çok konuda çatışmanın artması sonucunu doğuracaktır. İnsanımızın bu gerçekleri göreceğine ve iradesini de buna göre şekillendireceğine inanıyorum” şekinde konuştu. Savaşan konuşmasının sonunda ara seçimi Başman’ın kazanmasıyla birlikte UBP’nin de motivasyonunun yükselerek çok daha etkin icraatlara imza atacağı inancını belirtti.