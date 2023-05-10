“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk edildi

“Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi”, oybirliği ile onaylanarak Genel Kurula sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite ilk olarak “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Grubu adına Özdemir Berova ve CTP Grubu adına Erkut Şahali)”ni görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ardından “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri sahibi UBP Grubu adına Özdemir Berova, CTP Grubu adına Erkut Şahali, DP adına Hasan Tosunoğlu ve YDP adına Talip Atalay)”ni ele aldı ve genel görüşmesine başladı.

Komite anılan Yasa Önerisi üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Kamu Hizmeti Komisyonu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu (BY) ve Yeni Kıbrıs Partisi’nden temsilciler katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca Siyasal Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’nin öneri sahiplerinden DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı.