üksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonucunu açıkladı.

YSK’nın yeni duyurusuna göre, UBP adayı Ersin Tatar 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51.69’unu alarak seçimi önde tamamladı.

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48.31 oy oranıyla bitirdi.

Seçime katılım oranı yüzde 67.29 oldu.

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931’i oy kullandı. Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232’si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun oy verilmediği için geçersiz sayıldı.