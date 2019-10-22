Şehir Plancıları Odası'ndan , Gazimağusa – İskele -Yeniboğaziçi İmar Planı açıklaması

Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa – İskele -Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son şeklinin sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yaratacağını iddia etti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “söz konusu imar planına son şekli verilirken, çevre örgütleri, meslek odaları ve bölge halkının görüşlerinin hiçe sayıldığını, bazı çıkar çevrelerinin eli ile yeni alanların imara açıldığını, planla ilgili yapılan çalışmaların halkın yararına değil rant çevrelerinin çıkarına uygun hale getirildiğini” öne sürdü.

Refikoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rant çevrelerinin talepleri üzerine yapılan son değişiklikler ile mevcut sorunları çözmek yerine, bu sorunlara yenilerinin ekleneceği görüşündeyiz.

Mevcut durum raporunda da görüldüğü gibi, bölgede kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı ve enerji sorunları vardır. Tarım toprakları, dere yatakları, sahiller, sulak alanlar ve orman alanları risk altındadır. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmak yerine, taslak imar planında belirlenen imar alanlarının kat ve kat fazla alanın imara açıldığı görülmektedir.”

Ülkesel Fizik Plan’da belirlenen verimli tarım topraklarının planla hiçe sayıldığını ve imara açıldığını kaydeden Refikoğlu, sadece rant çevrelerinin talepleri ile planın, bilimsel bir imar planı olmaktan çıkarıldığını savundu.

“Halkın katılımına açılan plan ile planın şu anda geldiği durum arasında dağlar kadar fark vardır” ifadelerini kullanan Refikoğlu, planın taslak halinde bile birçok sorun varken yapılan bu değişiklerin bölgeyi daha da sorunların içinden çıkılmaz bir hale sokacağını öne sürdü.