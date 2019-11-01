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Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Radyo Güven’i ziyaret etti

Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Radyo Güven’i ziyaret etti
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Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Radyo Güven’i ziyaret etti. 

Şehit Tuncer İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, bugünkü ziyaret çerçevesinde Radyo Güven Konferans Salonu’nda radyonun tarihçesi ve 23 Nisan konulu kısa film ve sinevizyon gösterisi izledi. 

Radyo Güven’den verilen bilgiye göre, öğrenciler gezi sırasında Radyo Güven yayın stüdyosu ile kayıt stüdyolarını da görme imkânı buldu. 

Radyo Güven Müdürü Albay Ahmet Bozdoğan, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Radyo Güven kapıları, Kıbrıs Türk çocuklarına ve gençlerine her zaman açıktır” dedi. 

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