Şehit Yalçın İlkokulu öğrencileri Meclis’i ziyaret etti

Şehit Yalçın İlkokulu’ndan 26 öğrenci, 2 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, öğrencilere ziyarette bilgi verilip, Meclis’in işleyişi anlatıldı. Genel Kurul salonunda daha sonra "Benim İki Bayrağım Var" şiiri okundu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr.Fazıl Küçük’ü anlatan sunumlar yapıldı.

Salonda öğrencilerle bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ulusal egemenliğin bağımsızlık ve istiklal olduğunu belirterek özgürlüğe ve güvenliğe her zaman sahip çıkmak gerektiğini kaydetti. Egemenlik olmadan özgür olunamayacağına işaret eden Töre, Kıbrıs Türk halkının özgür bir devleti olduğunu söyledi.

Töre, KKTC'yi, şehitlerin ve gazilerin bir emaneti olarak gördüklerini ifade etti.