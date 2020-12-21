Şehitler İskele'de anıldı

Şehitler, İskele’de düzenlenen törenle anıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele’de düzenlenen anma töreni Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer aldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Şehitleri anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar da yapıldı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, törende yaptığı konuşmada, milli mücadelenin tarihi hakkında bilgiler verdi, 142 yıldır bu topraklarda varoluş mücadelesi verdiklerini, 1571 yılından beri binlerce şehit verildiğini, ancak mücadelenin henüz bitmediğini kaydetti.

Toroslu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri andı.

Günün anlam ve önemini belirten diğer konuşmayı ise GKK’dan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı, bugün özgür bir ülkede yaşanıyorsa bunu kahraman şehitlere borçlu olduklarını vurguladı.

Törende, şiirler de okundu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yüzbaşı Bekir Sıtkı Elmacıoğlu ve diğer yetkililerin katıldığı tören, Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler için okuduğu dua ile son buldu.