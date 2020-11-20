Sendika 5 gün süre verdi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yaptı.

Gazimağusa personelinin katılımıyla gerçekleşen grev sırasında Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan açıklama yaparak, bugünden itibaren personel eksikliğinden kaynaklı hizmet aksaması ve güvenlik eksikliği sebebi ile personelin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini ve hizmetlerin aksamaması için insanüstü bir çaba sarf etmeyeceğini duyurdu.

Özdoğan, “Personel eksikliğinin giderilmesi için yeterince iyi niyet gösterilmiş ve zaman tanınmış olup son 5 günlük bir süre verdiğimizi, bu sürenin sonunda da eylem planımızı açıklayacağımızı tüm yetkililere bildiririz” dedi.

GÜÇ-SEN, Başkanı Abdullah Özdoğan, Gümrük Dairesi kadrosunda bulunan ve münhal ilan edilen IV. Derece Muhafız mevkiine 49/2019 sayılı Genelge ile 19 Aralık 2019 tarihinde münhal ilan edildiğini, ilgili yazılı yarışma sınavının ise 02 Şubat 2020 olacağının duyurulduğunu anımsatarak, açıklanan sınav tarihine yaklaşık 10 gün kala sınavın ileriki bir tarihe ertelendiğini ve yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra duyurulacağının açıklandığını söyledi.

Sınavın ertelenme gerekçesi duyuruda yer almasa da kendilerine verilen bilgide, ertelenme sebebinin sınava başvuran sayısının yaklaşık 1400 kişi olduğu ve başvuruların değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu ve yetiştiremeyecekleri yönünde olduğunu aktaran Özdoğan, “Nisan ayında da dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını dolayısı ile ülkemizde de alınan önlemler ve yürürlükte olan kısıtlamalardan kaynaklı tüm yazılı sınavların askıya alındığı duyurulmuştur. Bugün yapılan sınav duyurularını takip ettiğimizde Temmuz ayı itibari ile yazılı sınavların yapılmaya başlandığını görmekteyiz” dedi.

Özdoğan, yıllar içinde teşkilat şeması altındaki kadro sayısının dahi yetersiz kaldığı apaçık ortadayken, bugün itibari ile teşkilat şemasında bulunan toplam personel sayısından bile yaklaşık 85 kişi eksik görev yapıldığını vurguladı.

“KAMU HİZMETİ KOMİSYONU TARAFIMIZA RANDEVU DAHİ VERMEMEKTEDİR”

Özdoğan açıklamasına şöyle devam etti;

“Gümrük Dairesindeki Muhafız eksikliği sorunu 4 aydan beri İdare, Hükümet edenler, Kamu Hizmeti Komisyonu olmak üzere tüm yetkili ve çözmekle yükümlü olan mercilerle defalarca görüşülmüş ve çözüm bulunması yönündeki taleplerimiz iletilmiştir. Bu görüşmelerde bize verilen sözler sorunumuzla ilgilenecekleri yönünde olduğu için Covid 19 salgını sebebinden kaynaklı gecikmeleri de göz önünde bulundurarak ve çözüm yönündeki çabaların var olduğu samimiyetine güvenerek personelimiz özveriyle işleri aksatmamak yönünde gayret göstermiştir. Gümrük çalışanları işlerin aksamaması için insan üstü bir gayretle çalışmakta, özellikle Mağusa ve Gemikonağı personeli büyük sıkıntılar yaşamakta. Ülkenin ithalat ve ihracatın tamamına yakını Gazimağusa Limanı’ndan yapıldığını hatırlatır personel eksikliğinin had safada olmasına rağmen çalışanların özel ve sosyal hayatından ödün vererek, 7/24 çalışması ile işlerin yürütüldüğünü tüm yetkililere tekrar duyururuz”.

“İş yoğunluğundan kaynaklı yorgunluk ve gerginlik artık sağlığımızı, iç barışımızı, birlik beraberliğimizi bozacak tehditleri de getirmektedir, ancak görmekteyiz ki biz iyi niyet ve anlayışla yaklaştıkça ve sorunumuzun giderilmesi için zaman tanıyıp özveriyle işleri yürüttükçe personel alımı konusu gündeme gelmemekte hatta son günlerde konunun muhatabı olan Kamu Hizmeti Komisyonu tarafımıza randevu dahi vermemektedir” diyen Özdoğan, son 5 günlük bir süre verdiklerini, sürenin sonunda da eylem planlarını bildireceklerini belirtti.