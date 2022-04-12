Sendika yetkilileri Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) yetkilileri Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, KTÖS Başkanı Emel Tel ile Genel Sekreteri Şener Elcil, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, ülkedeki ekonomik durumun sektörlere etkileri, iş gücü kaybı, sendikalar-özel sektör konuları ele alındı, önümüzdeki haftalarda daha geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.