Sendikalar "tabutlu" asgari ücret eylemini Başbakanlık önüne taşıdı...

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri bugün yapılan asgari ücret toplantısı sonrasında asgari ücretliyi temsilen Çalışma Bakanlığı önüne getirdikleri tabut ve maskelerle yaptıkları eylemi Başbakanlık önüne de taşıdı.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu öğle saatlerinde Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, “Sözün bittiği yerdeyiz, hükümet edenler bugün gerçek anlamda asgari ücretliyi açlıktan öldürdü" ifadelerini kullandı.

Hükümetin “Servet Vergisi” almasıyla ve adaletli bir vergi sistemi getirmesiyle zor durumda olan işletmelere yardım da yapabileceğini kaydeden Serdaroğlu, bunu yapmak yerine hükümet edenlerin halen müsteşar atadığını ve bakanlık oyunları oynadığını savundu.

-“Tabut gelince Başbakan makamını terk etti”

Hükümeti, kamuda çalışanlarla “özel sektörde sömürttüğünü” iddia ettiği emekçileri karşı karşıya getirmekle suçlayan Serdaroğlu, tabut ve cenaze Başbakanlığa gelince Başbakanın sessiz sedasız makamını terk ettiğini savundu.

“Kapılar bir daha kapanırsa birer birer kapanacaksınız”

Ülkede beyin göçünün başladığını, patronların artık çalıştıracak işçi bulamayacağını söyleyen Serdaroğlu, işverenlere de seslenerek “Pandemiden dolayı kapılar bir daha kapanacak olursa birer birer kapanacaksınız” uyarısında bulundu.

-“8 bin 600 TL’ye rağmen daha az pirinç, yumurta ve süt…”

8bin 600 TL olması karara bağlanan asgari ücretle, 50 kg. daha az pirinç, 1159 adet daha az yumurta, 47 paket daha az süt alınabileceğine de dikkat çeken Serdaroğlu, açıklanan Hayat Pahalılığı oranını dahi asgari ücrete yansıtamayan hükümetin “alım gücünü korumaktan” bahsettiğini savunarak bunu eleştirdi.

Ülkeyi yönetenlerin, yüzde 56 hayat pahalılığı aldıklarını, bunun bir Anayasal hak olduğunu, fakat tüm kesimlere uygulamayarak Anayasal suç işlediğini savunan Serdaroğlu, hükümetin patronların kârlarının azalmasından, ödedikleri asgari ücretli yatırımlarının yükselmesinden korktuğunu öne sürdü.

-“Bu sisteme geçit vermeyeceğiz”

Serdaroğlu sendikalar olarak, bu sisteme geçit vermeyeceklerini kaydederek, tehdit altında özel sektör çalışanları için eyleme çıktıklarını, tek bir kişi dahi kalınacak olsa eylemlere devam edeceklerini ve bunun hükümete “son uyarı” niteliği taşıdığını vurguladı.