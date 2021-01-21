Sennaroğlu, Büyükelçi Başçeri'yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Büyükelçi Ali Murat Başçeri, göreve başlaması nedeniyle Sennaroğlu’na “hayırlı olsun” ziyareti yapmak istediğini söyledi.

Başçeri, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını da getirdiğini ifade ederek, “Başkanlık döneminizin Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için hayırlara vesile olmasını umuyorum” dedi.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da göreve gelmesinin hemen ardından “Türkiye’den gelen nazik mesajlar için” Büyükelçi Başçeri nezdinde teşekkürlerini iletti.

Pandemi süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındığında zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Sennaroğlu, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin bu süreçteki koşulsuz desteğinin kendilerine büyük bir moral verdiğini kaydetti.

Sennaroğlu, aşıların gelmesi ve ekonomik olarak son dönemlerde yapılan katkıların Kıbrıs Türk halkı için öneminin büyük olduğunu da ifade etti.

Başkan Sennaroğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişkiler başta olmak üzere Anavatanın kurumları ile iş birliğinin artarak devam edeceğine inandığını da belirtti.