Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, görevinin başında olduğunu ifade ederek yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatların ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacağını belirtti.
Sennaroğlu: "Görevimin başındayım"
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, görevinin başında olduğunu ifade ederek yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatların ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacağını belirtti.
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YORUMLAR
Hakkı - 6 gün Önce
Ulan sende yüz surat olsaydı maymun gibi çıkıp da "ben görevimin başındayım" demezdin...Utanmaz arlanmaz...
Köylüsü - 6 gün Önce
Görevinin başındaymış gavat,başka bişeyin başında olsaydı daha iyi olmazmıydı?Ki hakkıdır!
Adama bakın yaw,çıkmış bir de işimin başındayım diyor yüzsüz...Hemen istifasını vereceği yerde hala daha martaval okuyor ahlaksız.....