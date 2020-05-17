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Sennaroğlu: "Görevimin başındayım"

Sennaroğlu: "Görevimin başındayım"
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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, görevinin başında olduğunu ifade ederek yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatların ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacağını belirtti.
 

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 6 gün Önce

Adama bakın yaw,çıkmış bir de işimin başındayım diyor yüzsüz...Hemen istifasını vereceği yerde hala daha martaval okuyor ahlaksız.....

Hakkı
Hakkı - 6 gün Önce

Ulan sende yüz surat olsaydı maymun gibi çıkıp da "ben görevimin başındayım" demezdin...Utanmaz arlanmaz...

Köylüsü
Köylüsü - 6 gün Önce

Görevinin başındaymış gavat,başka bişeyin başında olsaydı daha iyi olmazmıydı?Ki hakkıdır!

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