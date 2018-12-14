Sennaroğlu: "Kırsal belediyeler desteklenmeli"

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kırsal belediyelerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Sennaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Sennaroğlu’nun açıklaması şöyle:

Kırsal Beldiyeler DESTEKLENMELİDİR..!

Belediyler olarak darboğazın içine girdiğimiz bugünlerde;

1-Devletin ortak gelirleri (polis,gsm,hava ve deniz limanları,hoteller vs) tüm belediyelere eşit dağılmalıdır.

2-Kırsal Beldiyelerde vergi oranları ve vergi alınacak alanların az olmasından dolayı ekstra desteklenmelidir.

3-Emlak vergileri yasası acil ve ivedi değişmelidir.

4-Sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı kesintileri yapılacak farkı uygulama ile düzenlenmelidir

5-TC DSİ kurumunun kestiği su paraları KKTC DEVLET SU İŞLERİ tarafından etkin şekilde kontrol edilmelidirBu maddeleri uygulamak kırsal belediyelerin ayakta kalmasını sağlayacaktır. Yapılmaması halinde tüm kırsal belediyeler şu an ki pozisyonu ile ne yapılırsa yapılsın, ne uygulama yapılırsa yapılsın BATMAKLA karşı karşıya kalacaktır. İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum ..!