Seyrüsefer ödemelerinde sahte sitelere dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı ödemesi kabul edien sitelerin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğuna işaret ederek, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.