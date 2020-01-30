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Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Öğrencileri depremzedeler için bağış yaptı

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Öğrencileri depremzedeler için bağış yaptı
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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını toplayarak Elazığ’da yaşanan deprem için bağışta bulundu. 
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da meydana gelen deprem sonucunda mağdur olan ailelere duyarsız kalmayan ortaokul öğrencileri, harçlıklarını toplayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “İyilik Sensiz Olmaz” kampanyasına destek verdi.

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