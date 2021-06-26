Sıcak hava dalgası uyarısı geldi

Sıcak hava dalgası uyarısı geldi
banner32
banner78

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiğini belirterek yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

banner69
Meteoroloji açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizi etkileyen sıcak hava kütlesine bağlı olarak beklenen en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 8 °c üzerinde 39 - 42 °c, sahillerde ise mevsim normallerinin 3 ile 6 °c üzerinde 32 - 35 °c  dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 17:05
banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan: "Kanal İstanbul, İstanbul'un...
Erdoğan: "Kanal İstanbul, İstanbul'un...
  1. Türkiye
﻿