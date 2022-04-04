Sıcaklık 3-4 derece düşecek

Sıcaklık 3-4 derece düşecek
banner83
banner80

Hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 3-4 derece düşmesi öngörülüyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk günü yüksek, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava sıcaklığı önceleri 29-32 derece civarında, daha sonra ise 25-28 derece civarında seyredecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beton zemine düşen şahıs hayatını kaybetti
Beton zemine düşen şahıs hayatını kaybetti
  1. Kıbrıs
﻿