SİSE DİKKAT

Ülkede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3-5 metreye düştüğünden sürücülerin dikkatli olmaları istendi.



Polis yaptığı açıklamada, Girne - Değirmenlik Anayolu ile Dağyolu çemberi- Hamitkoy çemberi arasında oluşan yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğünü belirtti.



Yoğun sisin Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda ise görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşurdüğü gözlemlendi.



Polis, sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı