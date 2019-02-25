Sivil Savunma'dan eğtimler

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlükleri personeli tarafından “Afete Hazır Okul Eğitimleri”, “Sivil Savunma Temel Eğitimi” ve “Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadele” eğitimleri veriliyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Afete Hazır Okul Eğitimleri” kapsamında KKTC genelinde ilkokul öğrencilerine eğitimler verilmeye başlandı.

Eğitimlerin amacının, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlere

yönelik hazırlıklı, bilgili ve donanımlı toplum yaratarak, bu afetleri daha az zarar ve kayıpla

atlatabilmek olduğu bildirildi.

Proje kapsamında şimdiye kadar Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Kumyalı

İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Barış İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Yeşilköy Şht. Menteş Zorba İlkokulu ve Büyükkonuk İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimler planlanan takvim çerçevesinde devam edecek.

HALK ÖRGÜTÜ EĞİTİMLERİ…

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Bölge Müdürlükleri personeli tarafından tüm

ülke genelinde halk örgütlerine, Sivil Savunma Temel Eğitimi ve Uyuşturucu Madde

Bağımlılığı ile Mücadele (Riskler ve Baş Etme Becerileri) eğitimleri verilmeye başlandı.

Eğitimlerin planlanan takvim çerçevesinde devam edeceği belirtildi.