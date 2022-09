Sol Hareket: “Demokrasi ve çözüm yanlısı güçlerin ittifakı acil ihtiyaçtır”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye ve KKTC hükümetlerinin “kolonizasyon ve ilhak” politikalarını her geçen gün daha da ileriye taşıdığını savunarak, “Demokrasi ve çözüm yanlısı güçlerin ittifakına, irade, demokrasi ve federal çözüm için mücadeleyi her alanda hep berber yükseltmelerine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır” dedi.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük ve ayrılıkçı politikaların ısrarla ileriye götürüldüğünü, Kıbrıslı Türk toplumunun sistemli bir yoksullaştırma ve yurtsuzlaştırma politikası ile göç etmeye zorlandığını, nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtımı ile demografik yapının değiştirilmeye devam edildiğini iddia ederek, “Onlarca ağacı katlederek, kaçak ve izinsiz külliye yapımı, kolonizasyon ve ilhak politikasının daha da ileriye taşınmasını simgelemektedir” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, demokrasi ve çözüm yanlısı güçlerin birlikte hareket edeceği bir ittifak modeli oluşturrmak ve toplumsal muhalefeti büyütmenin her demokratın, her yurtseverin tarihsel sorumluluğu olduğunu kaydederekSol Hareket olarak demokrasi ve çözüm ittifakının sağlanması için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.