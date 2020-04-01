Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Özlem Erdoğmuş, karantina servisinden güzel haberler paylaştı.

Erdoğmuş, “Solunum cihazına bağlı genç bir hastamızı solunum cihazından ayırdık fakat takibine yoğun bakımda devam ediyoruz, bu bizi çok mutlu eden bir gelişme. Şu an hala solunum cihazına bağlı 2 hastamız var, onların da daha iyi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Sosyal medya hesabından fotoğrafla paylaşımda bulunan Dr. Zafer Özlem Erdoğmuş’un açıklaması şöyle:

Perdenin arkasında kalan ama aslında en önemli görevleri başaran gizli kahramanlarımız var bizim..İlk günden itibaren hayattaki tüm önceliklerini değiştirerek en öne mesleklerini koyan özveri ve cesaretle çalışarak karantina servisini kuran ve oraya güleryüzlerini ve umutlarını hediye eden baştaçlarımız, sorumlu hemşirelerimiz. Onlara sonsuz teşekkürler, onlar olmasa biz zaten başaramazdık.