Sos Çocuk Köyü Derneği'nden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

SOS Çocukköyü Derneği “Çocuk Hakları’’ konusunda farkındalık yaratmak, çocukları ve haklarını görünür kılmak amacıyla Kasım ayı boyunca birçok etkinlik düzenleyecek.

“ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ŞİDDET’’ KONULU PANEL

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Kasım Çarşamba günü Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın destekleriyle, Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de“Çocuklarda Duygusal Şiddet’’ konulu panel düzenlenecek.

Prof. Dr. Emete Biran Mertan’ın“Aile İçinde Çocuklara Yönelik Şiddet”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp’ın, “Okullarda Çocuklara Yönelik Duygusal Şiddet”, SOS Çocukköyü Derneği Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu’nun“Savunuculuk Çalışmaları” hakkında sunum yapacağı panele katılım ücretsiz olacak.

ÇALIŞTAY

Dernek 18 Kasım Pazartesi günü de Acapulco Resort Convention Spa Hotel'de farklı kurum temsilcileri ile çocuk koruma politikalarının okullarda yaygınlaştırılması konusunda çalıştay düzenleyecek.

Ayrıca “Çocuklar Çok Haklı” resim sergisi arşivinden seçilen resimler, 2020 takvimi olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde halka hediye olarak dağıtılacak.

SÖYLEŞİ

27 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de ise Arkın Innovation Hub ve Studio Oniki tarafından organize edilen Talk 12 etkinliğinde SOS Çocukköyü Derneği tarafından çocuk haklarına ve derneğe dair söyleşi gerçekleştirecek.