Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün saat 10.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracıların Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ilk olarak “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ardından ise Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Tasarıları oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi son olarak “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracıların Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesine devam etti. Komite, söz konusu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Sosyal Sigortalar Dairesi, Vakıflar İdaresi ve Başbakanlık’tan yetkililer katılarak görüşlerini Komiteye aktardılar.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Devrim Barçın katıldı.