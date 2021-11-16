Sosyal Konutlar bölgesinde yangın

Sosyal Konutlar bölgesinde yangın
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Bu akşam Saat 20.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Kermiya Sosyal Konutlar Bölgesinde, Mehmet Demirbilek'in kalmakta olduğu dairenin yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.  

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

 Çıkan yangın sonucu bahse konu yatak odası içerisinde bulunan,  dolap, yatak, komedin, halı,  klima iç ünitesi ile sair eşyalar yanarak zarar görürken,  pencere camı ısıdan patlamak suretiyle zarar meydana geldi.

Meydana gelen ısı ve dumandan  dolayı koridor sıvaları dökülmek, diğer tüm odalar ise  islenmek suretiyle hasar gördü.  

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