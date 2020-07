Soyumert: “KIBET prosedürü tamamlamadan kesim yapan şirket durumuna düşürüldü”

KIBET Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fuat Soyumert, devletin gerek kesimlik hayvanların kulak numarası temin etmedeki eksikliği, gerekse Veteriner Dairesi yetkililerinin mezbahalarda bulunma sürelerinin düzensizliği, bunun denetlenmemesi nedeniyle teamül haline gelen kesim uygulamasının ortaya çıkardığı durum nedeniyle şirketlerinin, “prosedürü tamamlamadan kesim yapan şirket” durumuna düşürüldüğünü savundu.

Soyumert yaptığı yazılı açıklamada, aslında her mezbahada var olan ve tamamıyla Tarım Bakanlığı’nın eksikliği olan bu denetimsizliğin KIBET mezbahası üzerine yıkılmaya çalışıldığını ileri sürerek, “5 Temmuz Pazar gecesi yaşanan vaka, 35 kuzunun devletin temin etmekte zorlandığı kulak numaraları noksanlığı ve yine devletin veteriner bulundurma eksikliğinin bir ürünüdür” dedi.

Soyumert, KIBET’in günlerdir benzeri görülmemiş bir karalama operasyonuna kurban edilmek istendiğini iddia etti.

Soyumert şöyle devam etti:

“Devletin gerek kesimlik hayvanların kulak numarası temin etmedeki eksikliği, gerekse de Veteriner Dairesi yetkililerinin mezbahalarda bulunma sürelerinin düzensizliği ve bunun denetlenmemesi nedeniyle teamül haline gelen kesim uygulamasının ortaya çıkardığı durum nedeniyle şirketimiz, prosedürü tamamlamadan kesim yapan şirket durumuna düşürülmüştür.”

“KIBET, ET KAÇAKCISI KONUMUNA SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR”

KIBET’in prosedürü noksan et kesimi kabahatini öne sürerek şirketlerinin “et kaçakçısı konumuna sokulmaya” çalışıldığını ileri süren Soyumert, şirketlerine ciddi bir haksızlık yapıldığını savundu.

Soyumert, şunları savundu:

“Gerçek et kaçakçıları pandemiye rağmen Güney Kıbrıs’tan binlerce ton et getirmeye devam ederken, Tarım Bakanlığı enerjisini bunu önlemek için harcayacağına, kendi eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkan prosedürsüzlüğü bir linç kampanyasına dönüştürmek için çaba içerisinde olduğunu görmek bizleri derinden yaralamaktadır.

Tarım Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve onu yönlendirenler bilmelidir ki KIBET dimdik ayaktadır, bu ülkeye mal olmuş bir markadır ve de hancıdır. Hancılar, yolcuların örgütlü saldırıları ile yok olmaz, giden yolcuların yerine gelecek yeni yolcuları ağırlar.”