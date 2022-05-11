Sucuoğlu açıkladı...UBP Parti Meclisi'nden Ünal Üstel'e onay

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisinin hükümet kurma çalışmalarına başlaması için Ünal Üstel’i yetkilendirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesi ve MYK’nın ardından bugün 15.15’te toplanan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı tamamlandı.

Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından basına açıklama yapan Sucuoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“UBP BİRLİK VE BÜTÜNLÜK İÇİNDE OLMAK ZORUNDADIR Kİ ÜLKE SIKINTIYA GİRMESİN”

Toplantıda yaptığı konuşma hakkında bir soru üzerine Sucuoğlu, “UBP birlik ve bütünlük içinde olmak zorundadır ki ülke sıkıntıya girmesin. Çünkü UBP’nin sıkıntıya girdiği her süreçte ülke de sıkıntıya giriyor” dedi. Sucuoğlu bu nedenle kendisinin de bu yönde bir konuşma yaptığını dile getirdi.

UBP’nin kendi içinde bir güvenoyu sorunu yaşayıp yaşamayacağı sorusu üzerine ise Sucuoğlu, dün ilçe başkanlarıyla uzun görüşmeler yapıldığını dile getirdi, sürecin birlikte yürütüleceğini kaydetti, parti tabanıyla sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Toplantıda, Üstel’in yetkilendirilmesiyle ilgili, bir isim dışında genel anlamda olumlu bir hava olduğunu dile getiren Sucuoğlu, şu an için kendisinin parti başkanlığına, başbakanla yakın ilişki içinde devam edeceğini anlattı.

“Ünal Bey belirli çalışmaları birlikte yaptığımız bir arkadaş” diyerek kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu anlatan Sucuoğlu, iyi niyet olduğu sürece sorun yaşanmayacağını belirtti.

“PARTİNİN ZARAR GÖREMEYECEĞİ ADIMLARIN ATILMASI BENİM GÖREVİMDİR”

“Partinin zarar göremeyeceği adımların atılması benim görevimdir” diyen Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) ile yaşanan sürece işaret ederek “UBP kimsenin esiri olamaz” dedi.

UBP’nin oy ağırlığını herkesin dikkate alması gerektiğini kaydeden Sucuoğlu bir soru üzerine olağanüstü genel kurulun 6 ay önce yapıldığını, seçime 2,5 yıl olduğunu, ancak kendisinin görevden çekilmesi halinde bir kurultayın söz konusu olabileceğini anımsatarak kendisinin görevden çekilmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığını dile getirdi.

“FAİZ BEYİN SUSMASININ TEK SEBEBİ PARTİDEKİ BÜTÜNLÜK BOZULMASIN DİYE”

Bir süredir, sustuğu için eleştirildiğini dile getiren Sucuoğlu, “Faiz Beyin susmasının tek sebebi partideki bütünlüğün bozulmasını istememesi. Çünkü Faiz Bey devreye girerse yüzde 61’lik oyla çok sıkıntı yaşar parti de ülke de” dedi.

Kendisinin bu tecrübe ve olgunlukta olduğunu belirten Sucuoğlu, “Kimseyle kavga kutuplaşma hesap kesme durumumuz yok. Doğruya doğru deriz, yanlışa yanlış deriz, gereken neyse yaparız” şeklinde konuştu.

10-15 gündür belli ölçüde geride durmasının tek nedeninin parti içinde fokurdayan tabanı kontrolde tutmak olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Allah göstermesin bir gerginlik UBP’de ciddi sıkıntılar yaşatır… Bunun sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

“Sucuoğlu dışında birine hükümeti kurma görevi verilemez” noktasından bugüne değişenin ne olduğunu sorusu üzerine ise “YDP ile DP’nin son dakika aldığı karardır değişen” diyerek yanıt veren Sucuoğlu, “Benim inancıma, benim kişiliğime, benim değerlerime göre gidip tekrar bu iki partiyle koalisyon ortaklığı içi konuşmak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“ÜLKENİN YENİ BİR SEÇİMİ KALDIRABİLECEĞİNDEN KUŞKULUYUZ”

Sucuoğlu yine bir soru üzerine CTP ve HP ile dolaylı olarak temas sağladıklarını ancak bu iki partinin olmazsa olmazının kısa süre sonra erken seçim tarihi belirlenmesi olduğunu söyleyerek 3 ay önce bir seçimden çıkılmışken ülkenin yeni bir seçimi kaldırabileceğinden kuşku duyduklarını anlattı.

Yapılacak bir erken seçimde büyük olasılıkla hiçbir şeyin değişmeyeceğini de söyleyen Sucuoğlu, bu nedenle CTP ve HP ile koalisyonun mümkün olmadığını anlattı, YDP ve DP ile yaşananları da yineleyerek bu iki parti ile de masaya oturmasının mümkün olmadığını kaydetti, bunlar ışığında istifasını verdiğini tekrarladı.

“Bu noktada benim kavgaya girmem. İlle ben olayım diye inat etmem doğru olmazdı” diyen Sucuoğlu grup toplantısında da bu konuda mutabakat çıktığını ifade etti.

“TATAR GÖREVİ VERMEDEN BENİ ÇAĞIRDI, ÜSTEL’İ GÖREVLENDİRMEYE KARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini vermeden kendisini çağırdığını, görevi Ünal Üstel’e vermeye karar verdiğini kendisine söylediğini de ifade eden Sucuoğlu, “Ben de hayırlı olsun dedim” diye konuştu.

“KIRGINLIĞIM VAR AMA KİME VAR DERSEN ONU TAM SÖYLEYEMEM”

Kırgınlığı olup olmadığının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Kırgınlığım var, ama kime var dersen onu tam söyleyemem” dedi, sürecin çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Kırgınlığının öncelikle koalisyon ortaklarına olduğunu dile getiren Sucuoğlu, YDP ve DP’nin önce kendilerini son güne kadar beklettiğini ardından da ültimatom olarak tanımladığı bir deklarasyon sunduğunu ifade etti.

Deklarasyondaki maddelerin hepsinin aslında protokolde de olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ancak kendilerine “Bu güvenoyundan önce imzalanacak” denmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

“UBP bu şekilde sürüklenecek bir parti değil” diyen Sucuoğlu kendisinin yine de bu deklarasyonu UBP milletvekillerine ilettiğini, onların da bunun bir ültimatom olduğunu UBP’nin bunu kabul etmeyeceğini belirttiğini anlattı.

“Ben de aynı düşüncedeydim ve bunu onlara ilettim… Güvenoyu olsun sonra imzalarız dedik” diyen Sucuoğlu yaşanan süreç nedeniyle ülkenin en az bir buçuk ay zaman kaybı yaşadığını ifade etti, “kırgınlık budur” dedi.

“İNŞALLAH YİNE ZORLAMA VE TEHDİDE GİTMEZLER ÇÜNKÜ ZORLAMA TABANDA DA TAVANDA DA KABUL GÖRMEZ”

YDP-DP’nin bu deklarasyonu yeniden masaya koyması durumunda bunun kabul edilip edilmeyeceği sorusu üzerine ise Sucuoğlu, “Böyle bir zorlamayı UBP’nin kabul etmesi mümkün değil. Parti Meclisi ve Grubun böyle bir dayatmayı kabul etmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Ya bunu imzalayın ya da girmeyiz” şeklinde bir dayatmanın kabul edilmeyeceğini vurgulayan Sucuoğlu gerekirse erken seçime gidilebileceğini ifade etti.

Sucuoğlu sözlerini “İnşallah yine zorlama ve tehdide gitmezler çünkü zorlama tabanda da tavanda da kabul görmez” diyerek bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 18:55