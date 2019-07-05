Sucuoğlu, Mobilya Sanayicileri Derneğini kabul etti

Mobilya Sanayicileri Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan yabancı istihdamlarda mesleki yeterlilikte denetimlerin artırılmasını talep etti ve üretici olmayan işletmelerin yurtdışından çalışan getirdiğini iddia etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Hüseyin Ciddi görüşmede, sektörde çalışmak üzere yurtdışından sağlanan istihdamın mesleki yeterlilik açısından kontrolünün ve bu kesimin yaşam koşullarına yönelik denetimlerin arttırılmasını talep etti.

Ciddi ayrıca, mobilya sektöründe üretici olmayan kuruluşların üretici unvanıyla yabancı istihdam yapıldığını ileri sürdü.

SUCUOĞLU

Bakan Faiz Sucuoğlu ise mobilya sanayi sektöründe son yıllarda ciddi bir atılımın söz konusu olduğunu, yerli üretimin ön plana çıktığını, Bakanlık olarak sektörün önünü açmak, sorunları çözmek adına ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını kaydetti.