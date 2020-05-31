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Sucuoğlu'ndan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı

Sucuoğlu'ndan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Bakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) 1954 yılında aldığı karar doğrultusunda, çocuklar arasında ortak duygular oluşturulması amacıyla 21 ülkede kutlanan  ‘‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’’, çocuk işçiliği , çocukların yaşam ve eğitim standartlarının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yetiştirilmesi gibi konuların gündeme getirildiği anlamlı bir gündür. 

Bugünün çocukları yarının umudu olacak büyüklerdir. Çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamaları için gereken ortamların hazırlanması hepimizin ortak çabası olmalıdır.

Her toplumun geleceği olarak görülen çocuklar sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda her türlü imkândan yararlanma hakkına sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  olarak görev alanımıza giren tüm hizmetlerde; Sosyal Hizmetler Dairemiz aracılığıyla çocuklarımızın haklarının ve yararının sağlanması ve korunması ilkesini gözetmekteyiz. 

Sosyal Hizmetler Dairemiz, çocukların  fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu koşullarda ortaya çıkan sorunları çözmek, olumsuz koşulları ortadan kaldırarak çocukların gelişimi için elverişli koşulları  yaratmak  amacıyla  özveriyle çalışmaktadır.” 

Tüm çocukların biyolojik ailelerinin yanında büyümelerinin en büyük arzuları olduğunu belirten Sucuoğlu, Bu  nedenle desteğe ihtiyacı olan ailelerin güçlenmesi yönünde ihtiyaçlı  ailelere Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla destek verildiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Ne yazık ki  verilen tüm desteklere rağmen bazen olumsuz koşullar nedeniyle bazı  çocuklarımız devlet himayesine alınmaktadır. 

Risk altında bulunan çocuklarımızın  zarar görmeden  güvenli bir ortamda  yetişmesini sağlamak amacıyla  devlet korumasına  alıyoruz. Koruma altındaki çocuklarımıza  en iyi bakımı vermek ve hizmetlerimizi geliştirmek için  bu yıl bir adım atarak  ilk kez çocuklarımızı toplum ile daha iyi kaynaştırmak ve  hayata hazırlamak amacıyla   ev tipi bakım uygulamasını  başlattık. Devletin koruması altındaki çocuklarımızın  kurum tipi toplu  bakımdan  ev tipi bakıma geçirilmesi ile ilgili projelerimizin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

Çocukların her türlü riske karşı  korunmasını hedefleyen önlemlerin alınması ve çocuk  koruma  politikalarının  geliştirilmesi  amacıyla kurumsal bakımın iyileştirilmesi ve ilgili yasal mevzuatların güncellenmesi için; ilgili  kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarımız sürecektir.”

İnsanlığın umudu ve en büyük hazinesi olan çocukların “1 Haziran Dünya Çocuk Günü”nü kutlayan Sucuoğlu, “tüm çocukların yüzünün güldüğü sevgi ve barış dolu daha bir gelecek temenni ediyorum. Çünkü dünya çocuklar gülünce  güzel" dedi.

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