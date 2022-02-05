Sucuoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre, Sucuoğlu’nun, Covid-19 testi pozitif çıkan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesaj şöyle:

“Zat-ı alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla…”