Sucuoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj

Sucuoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a geçmiş olsun mesajı gönderdi. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre, Sucuoğlu’nun, Covid-19 testi pozitif çıkan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesaj şöyle:

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“Zat-ı alinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zat-ı Alinize ve kıymetli Hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla…”

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