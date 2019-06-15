Sucuoğlu'ndan Mağusa,İskele ve Karpaz'da incelemeler

Sucuoğlu'ndan Mağusa,İskele ve Karpaz'da incelemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığına bağlı Mağusa İrfan Nadir  18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile  Mağusa ve İskele’de Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Dairelerini ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği ziyarette Bakan Faiz Sucuoğlu, personel ile sohbet ederek, dairelerin sıkıntıları  ile ilgili bilgi aldı.

SUCUOĞLU, AKDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET LATİF İLE DE GÖRÜŞTÜ

Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’nu da ziyaret eden Bakan Sucuoğlu, Akdoğan ve civar bölgesindeki vatandaşlara sosyal sigortalarla ilgili işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlanması yönünde nelerin yapılabileceği konusunda Belediye Başkanı  Ahmet Latif ile görüş alışverişinde bulundu.

SUCUOĞLU, KARPAZ BÖLGESİNDE DE TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi  Mehmetçik ve Yeni Erenköy Büroları’nı da ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Karpaz bölgesindeki özel gereksinimli bireylere  hizmet vermesi amacıyla engelli  rehabilitasyon merkezinin bölgeye kazandırılması amacıyla  Yeni Erenköy Sağlık Ocağı eski hizmet binasını da ziyaret ederek incelemeler yaptı.

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