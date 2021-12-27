Sucuoğlu: "Perşembe günü akaryakıta indirim gelebilir"

(Kıbrıs Postası)

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, devletin ödeme mükellefiyetleri ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk olarak asgari ücret konusuna değinen Sucuoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy çokluğuyla onayladı brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL’lik ücreti “tavsiye” kararı olarak Resmi Gazete’de bugün itibariyle yayınladıklarını, 10 günlük itiraz sürecinin başladığını kaydetti.

Sucuoğlu, 10 günlük itiraz sürecinde, itirazın gelmesi halinde Komisyonun tekrardan toplanacağını belirtti.

Kamudaki ödemelere değinen Sucuoğlu, yapılacak ödemeleri şöyle aktardı:

Bugün Temmuz ayı ek mesaileri ödenmiştir. Toplamda 29 milyon TL.

28 Aralık Salı emekli maaşlarını ödüyoruz, Toplamda 220 milyon TL.

30 Aralık Perşembe memur maaşları ve belediyeler ödenecek, toplamda 262 milyon TL.

Taşımacılıkla ilgili ödeme 10 milyon TL.

3 Ocak Pazartesi 13’üncü maaş 420 milyon TL ödenecek.

“13’ÜNCÜ MAAŞLAR CUMA DA ÖDENEBİLİR”

Sucuoğlu, 13’üncü maaşların Cuma günü de ödenebileceğini bu konuda çalıştıklarını belirterek, en kötü ihtimalle 3 Ocak Pazartesi ödeneceğini söyledi.

Kamu ödemelerini aktarmaya devam eden Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“7 Ocak Cuma, iç borç ödenecek. Toplam 110 milyon TL

11 Ocak öğretmenlerimizin hazırlık ödeneği, toplamda 38 milyon TL.

Cari harcamalar; KIBTEK ve su ücretleri Perşembe günü 124 milyon TL’lik ödeme yapılacak. Bunun 36’sı elektrik, 6’sı su harcaması.

Toplamda 15 gün içinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacak. “

“PERŞEMBE GÜN AKARYAKITA İNDİRİM GELEBİLİR”

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değerinin düşüşte devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında Perşembe gün belli miktarda indirim yapılacağını belirten Sucuoğlu, “Şu anda indirimlere başladılar. Yüzde 20 – 30 arası indirim yapılıyor” dedi.

“DENETİMLERDE KESİLEN CEZALAR YARIN BASINLA PAYLAŞACAK”

Raflardaki denetimin sıklaştırıldığını vurgulayan Sucuoğlu, “Denetimler arttı ama bir türlü ikna edemedik. Muhtemelen yarın denetimlerde kesilen cezalar, ilgili bakanlık tarafından basınla paylaşılacak. Denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

TL’nin değer kazanmaya devam etmesi halinde, indirimlerin halka yansımaya devam edeceğini vurgulayan Sucuoğlu, “Umuyorum ki son bir ayda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntıları, bundan sonraki süreçte kademe kademe düzelteceğiz” dedi.