Sucuoğlu: "Sanayi ve üretimi istikrarlı bir hükümetin pragmatik adımlarıyla büyütebiliriz"

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçime çok kısa bir süre kala sivil toplumun nabzını tutuyor.

Başbakan, ülkenin önde gelen ekonomik örgütlerini ve sendikalarını ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunuyor.

Sucuoğlu ve milletvekili adayları Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Kamacıoğlu, “Bu seçimlerin sizin için hayırlı uğurlu geçmesini diliyoruz. Kurulacak yeni hükümette olursanız, sizinle çalışmak isteriz. Seçim manifestonuzu incelediğimizde sanki bizim düşüncelerimizi yansıtmışsınız gibi hissettik. İnşallah Pazar günü hersey istediğiniz gibi olur” dedi.

Basbakan Sucuoğlu da, ülkenin sorunlarının sıfırlanmasını sağlayacak tek yolun, UBP’li istikrarlı bir hükümet olduğunu vurguladı.

“Pazar günü halkımız bize tek başına 5 yıllık istikrarlı bir hükümet için görev vermeli” diyen Başbakan, koalisyon hükümetlerinin atılacak adımlarda sorun yarattığını söyledi.

Ekonomik istikrarın sağlanması adına yeni yasaların çıkarılacağının altını çizen Başbakan, kripto para, sanal bet ve tapu harçları gibi konularda yeni yasaların hazır olduğunu kaydetti.

Başbakan, özellikle gelir getirici daireleri hızlı bir şekilde iyileştirmek gerektiğini,e-devlet sisteminin en iyi şekilde kullanımının sağlanacağını belirtti.

Gazimağusa’ya düşünülen yat limanı projesi ile bölgedeki otellerin de daha fazla konaklama alacağını dile getiren Sucuoğlu, atılacak adımlarla önemli mali gelir elde edilebileceğini söyledi.

Başbakan, yeni hükumetin ele alacağı ilk konular arasında elektriğin de olacağını sözlerine ekledi.