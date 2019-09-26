Sucuoğlu, Türkiye Kamu Sen heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.

Heyete, Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve sendika yetkilileri eşlik etti.

AKIN

Memur-Sen Başkanı Akın Manga kabulde yaptığı konuşmada, üyesi olmakla onur duydukları Türkiye Kamu-Sen ile, özelde çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, genelde Türkiye ile kardeşliklerini pekiştirmek amacında olduklarını kaydetti.

KAHVECİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, Memur-Sen’in daveti üzerine KKTC’ye çalışma ziyareti yaptıklarını kaydetti.

Çalışanların sorunlarını ve sendikacılıkta yeni gelişmeleri paylaşacaklarını dile getiren Kahveci, Sendikaları hakkında bilgi verdi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, iş yasasının tamamen tadil edilmekte olduğunu ve ileriki aylarda Meclise sevk edilecek geleceğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’den kendilerini ayrı gayri görmediklerini söyleyen Sucuoğlu, “sizin bir parmağınız ağrıdığı anda bizim de diğer parmağımız ağrıyor. Irkıyla, diniyle, diliyle bir olan halkız. Kaderimiz bir, geleceğimiz bir” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, Güney komşuların, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nefesini tıkamak için her türlü oyunu ve tedbiri aldığını dile getirdi.

Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca yaşadıklarını anlatan Sucuoğlu, adada olası bir anlaşmaya karşı olmadıklarını, fakat Kıbrıs Türkü’nün yok edilmeyeceği, Türkiye’nin garantörlüğünün olacağı bir anlaşmanın kabul göreceğini ifade etti.

Sucuoğlu, iki kardeş sendikanın, kendilerinin de Bakanlık olarak katkısıyla birlikteliklerini daha da yoğunlaştırması anlamında her türlü çalışmaya katkı koyacaklarını belirtti.