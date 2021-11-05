Sucuoğlu yeni kabineyi açıkladı…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Sucuoğlu başbakanlığındaki kabineye bağımsız milletvekilleri de destek verecek.

Geçen hafta sonu yapılan kurultayda UBP Genel Başkanlığı’na seçilen ve pazartesi de Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu, Meclis’teki siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından kurduğu kabineyi, bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı.

Kabinede sadece Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Sağlık Bakanı değişti.

Kabinesini Cumhurbaşkanına sunan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yaparak kabinenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin ise 2 bakanlık kabinede görev alan isimler şöyle:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP); Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP); Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP); Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP); Maliye Bakanı Dursun Oğuz(UBP); İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP); Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP); Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP); Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP); Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP).”

SUCUOĞLU: “OCAK’TA SEÇİM… TARİH İLERİKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK”

Sucuoğlu, kabinenin seçim hükümeti olarak görev yapacağını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına kabinenin ülkeyi Ocak ayında seçime götüreceğini kaydetti.

Meclis’te bekleyen 6 yasa tasarısının bulunduğunu dile getiren Sucuoğlu, bu yasaların da muhalefet ile görüşülerek geçirileceğini belirtti.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla ilgili karma oy kullanımı konusunda bir düzenleme olacağını söyleyen Sucuoğlu, karma oyun kaldırılmasıyla ilgili UBP’nin oy birliğiyle aldığı bir karar bulunduğunu anımsatarak, ileriki günlerde yasa çalışmasının tamamlanması konusunun netleşeceğini kaydetti.

Seçim tarihi konusunda 9 Ocak’ın konuşulduğunu dile getiren Sucuoğlu, bütçenin seçimden önce geçirilmesinin hem kendilerinin hem de diğer partilerin hedefi olduğunu kaydederek, erken seçimin Ocak’ta olacağını fakat tarihin ileriki günlerde netleşeceğini belirtti.

“GÜVENOYUNDA SIKINTI OLMAZ…”

Hükümetin güven oylamasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını dile getiren Sucuoğlu, Meclis’teki sayılarının 27 olduğunu bir milletvekilinin oylamaya gelmemesi halinde bile sayıda bir sıkıntıya düşülmeyeceğini kaydetti.“PARTİ MECLİSİNE İKİ KİŞİ ATADIM”

Parti Meclisi’ne AKP temsilcisi birini atayıp atamadığının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Evet doğrudur… Parti içerisinde belli dengeler vardır. Kimse sorgulayamaz. Tercihimi o şekilde yaptım. Parti Meclisi’ne 2 kişilik kontenjanımı kullandım. Kurultayda parti meclisi seçimini kaybeden ve itiraz eden iki arkadaş, partinin iç düzeneğinde benim için önemli bir figürdür.” dedi.

“İKİ AY SONRA SEÇİM VAR, KARGAŞAYA GEREK YOK”

Kabinede sadece Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in değişmesinin nedeninin sorulması üzerine Sucuoğlu, sağlığın çok yorucu bir bakanlık olduğunu Ali Pilli’nin de sağlıkta daha önceden tecrübesi olduğuna dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu’nun düzenlenmesinde performansı ve hizmetin yanı sıra dengenin de önemli olduğunu, iki ay sonra bir seçime gidileceğini ve kargaşaya gerek olmadığını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKTEKİ GÖRÜŞME… “NEZAKET İCABI MERHABA DEMEMİZE DE İZİN VERSİNLER”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki görüşmesinin de sorulması üzerine Sucuoğlu, şu anda en büyük sıkıntının mali konularda olduğunu ve dün Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisine parti merkezide yaklaşık bir buçuk saat sunum yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Rakamları görünce tedirgin oldum. Hemen irtibat kurmayı uygun buldum. Kendileri gelecekti ama bazı dosyalar vardı. Ben hemen gelirim dedim. Önemli olan bir durum nedir görelim dedim. Detaylı şekilde konuşma imkanım oldu. Oraya gitmişken Elçiye merhaba dedim. Ama gidip da ‘bu budur, şunu şöyle yapalım’ ne münasebet… Öyle bir şey olabilir mi? Nezaket icabı merhaba dememize de izin versinler.”

Bugün yapılan grev ve eylemin sorulması üzerine Sucuoğlu, hükümetin güvenoyu almasının hemen ardından ekonomik örgütler ve odalarla 3-4 günlük kampa girileceğini ve altı ay içerisinde ne yapılabileceğini ve parça parça hızlı şekilde piyasada ne yapılabileceği konusunda hep birlikte ne yapılabileceğinin görüşüleceğini söyledi.

“TÜM KAVGAM EKONOMİ…”

Piyasanın hızlı şekilde önünün nasıl açılacağı konusunda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde piyasanın önünü nasıl açabilir? Odur tüm kavgamız... Hep söylüyorum… Ekonomi, ekonomi, ekonomi...” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET PROGRAMI İÇİN BAKANLARLA TOPLANTI

Bugün Bakanlar ile toplantı yapılacağını ve hükümet programının hazırlanmasını isteyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, kabinenin yarın 18.00’de Meclis’te okunmasının ardından hükümet programı hazırlanarak Pazartesi gününe Meclis’te sunumunu yapmayı planlayacaklarını kaydetti.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

Hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam günden sonra program üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmeler bittikten bir tam gün sonra da yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 17:29