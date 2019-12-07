Sürücülerin dikkatine... Yol kapama duyurusu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Mağusa Anayolu’nun bir bölümünün yarın trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuru şu şekilde:

“Lefkoşa Mağusa Anayolu yarın 08.00-12.00 saatleri arasında Haspolat – Minareliköy kesiminde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeni ile Lefkoşa Gazimağusa istikametinde, Yusuf Çocuk lastikçi ile Metgin Ltd. arasındaki kesim, trafik akışına kapatılacaktır.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı, Haspolat Kirli Sanayi içerisinden sağlanacağından bu yolu kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”