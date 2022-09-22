Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dünya Bankası heyeti’ni kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, adada temaslarda bulunan Dünya Bankası Güney Avrupa ve Asya Ülkeleri Birimi Sorumlusu Goran Tinjic Başkanlığında Dünya Bankası ekonomistlerinden oluşan heyetle görüştü.

Görüşmede işgücü piyasası politikaları, hane halkı bütçe anketi sonuçlarından derlenen işsizlik verileri ve İstatistik Kurumu ile ilgili veri alışverişi yaparak asgari ücret belirleme esasları, işsizlik oranı, yoksullara verilen sosyal yardımlar ile ilgili programlarının oluşturulması konuları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığın çalışmaları ve bakanlık nezdinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, Dünya Bankası heyeti de ilerleyen dönemlerde AB’nin bütçe sağlaması durumunda ilgili projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.