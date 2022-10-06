Taçoy, GİFED Başkanı Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Mantı ve İKD Başkanı Candemir'i kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve KKTC İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, GİFED Başkanı Huriye Serter, tek çatı altında birleşen 8 dernek ve 700’e yakın üye ile iş kadınlarını örgütlemek amacıyla faaliyette bulunduklarını, kadını girişimcilik yoluyla çalışma yaşamında görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kadın istihdamının desteklenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile her zaman yakın temas içinde bulunduklarını belirterek, kadın girişimcileri destekleyecek projelerde iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı da konuşmasında, üretimde insan kaynağının ve özellikle kadın emeğinin önemine işaret ederek, iş dünyasında kadın istihdamının arttırılması ve istenilen düzeye gelmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Mantı, Bakanlık ile iş birliği yapmaktan ve ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise kabulde yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha çok yer bulmasını arzu ettiklerini, kadının aile içindeki liderlik rolünü cesaretlendirerek çalışma yaşamına da taşımasını istediklerini belirtti.

Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önce Lefke’de sonra Dipkarpaz’da kadınlara yönelik mesleki eğitimler düzenlediklerini anlatan Taçoy, İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığı ile kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik katkı paylarını ödediklerini de ifade etti.

Taçoy, kırsal kesimdeki kadınlar başta olmak üzere, adanın en doğusundan batısına kadar, kadını yalnızca evin içinde değil iş hayatında da üretici yapmak için, çalışmayan kadınların iş yaşamına kazandırılması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi için Bakanlık olarak 2023 yılında yeni projeler hayata geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Taçoy şöyle konuştu:

“Ülkemizdeki kadın girişimcilerin, Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası arenadaki farklı derneklerle bir araya gelerek uluslararası arenada boy göstermesi ve iş birliği yapması için gereken imkanların sağlanması boynumuzun borcudur. Çıtayı yukarı taşımak için gerekeni yapmak Bakanlığımızın önceliği olacaktır.”